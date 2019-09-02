وفاة معلم طيران في الجو أثناء طلعة جوية مع طالبه

المصدر: د ب أ

حظى طالب طيران بإشادة كبيرة في أول طلعة جوية له لهبوطه بنجاح بطائرة خفيفة بعدما توفي معلمه أثناء تحليقهما في الجو فوق مطار في ولاية استراليا الغربية.

وتم اليوم نشر تسجيل صوتي للطيار المتدرب ماكس سيلفستر وهو يتحدث مع برج المراقبة الجوية في مطار جانداكوت في الضواحي الجنوبية لمدينة بيرث، وكشف التسجيل أنه كان هادئا بشكل مميز بعدما اكتشف أن معلمه في الطائرة فاقد الوعى في الرحلة الجوية الدرامية التي كانا يقومان بها مساء السبت الماضي.

وقام مراقب الحركة الجوية بتوجيه الطيار المتدرب للقيام بالدوران بالطائرة فوق المطار بينما كان يبلغه بإجراءات الهبوط. ونجح الطيار المتدرب في الهبوط بالطائرة وهي من طراز سيسنا بشكل يقترب من درجة الامتياز، وأوقف الطائرة في مكان بعيد عن المدرج الرئيسي رغم أن عربات الطوارئ هرعت للمكان لتقديم المساعدة.

شاهد.. وفاة معلم طيران في الجو أثناء طلعة جوية مع طالبهhttps://t.co/qoPuBB2xfI#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ygcEEvmtJT — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 2, 2019