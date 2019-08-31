أكثر من 5.2 ملايين سعودي لم يتزوجوا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة " مكة " السعودية عن أن 5.244.463 سعودي لم يتزوجوا ، مستندة في ذلك إلى إحصائيات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في الممكلة .

وبحسب الصحيفة فإنه في حين أن إجمالي السعوديين الذين لم يتزوجوا بلغ 3006480، مقابل 2237983 امرأة للفئات العمرية من 15 إلى 65 عاما، فإن نسبة الذكور لهذه الفئة بلغت 73.8% مقارنة بـ 56% للإناث غير المتزوجات، طبقا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في تقرير حديث بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وأظهرت الإحصاءات أن الإناث اللاتي لم يتزوجن في ثلاث فئات عمرية أكثر من الذكور، ففي الفئات العمرية بين 35 و39 عاما كانت نسبة الإناث اللواتي لم يتزوجن 51%، وللفئة العمرية بين 40 و44 عاما 52%، وبين 50 و54 عاما كانت النسبة 56% من الإناث في هذه الفئة لم يتزوجن.

وأتت هذه النسب على الرغم من أن إجمالي عدد الذكور السعوديين لجميع هذه الفئات العمرية وبحسب ذات المسح أكبر من عدد الإناث.

إلى ذلك كشفت صحيفة " المدينة " السعودية عن أنه رغم الجهود الدائمة التي تبذلها الدولة، من أجل مواجهة الآفات الاجتماعية، فإن الارتفاع المستمر في معدلات الطلاق أصبح خارج السيطرة، كسرطان يصعب الفكاك منه، خاصة بعد وصول المعدلات داخل المملكة إلى 5 حالات كل ساعة، بمعدل يومي يتجاوز 129 حالة.

ويرجع خبراء النفس والاجتماع، تسارع انتشار هذه الآفة، التي تغتال استقرار المجتمع إلى 3 أسباب رئيسة هي:

إهمال الأب لدوره تجاه الزوجة والأبناء.

حالة التفكك التي تنتج من انعزال كل فرد في الأسرة وانفراده بحياته الخاصة دون إشراك الآخرين في مشكلاته.

الانحراف السلوكي الذي ينتاب بعض الآباء والأمهات، جراء الإدمان أو الخيانة.