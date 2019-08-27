المغرب يودّع الفنانة المخضرمة أمينة رشيد

المصدر: رويترز

شيعت مدينة الدار البيضاء في المغرب اليوم الثلاثاء الممثلة أمينة رشيد التي توفيت بالمستشفى الليلة الماضية عن 83 عاما.

وقالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية في بيان إن الراحلة "قدمت خلال مسارها الفني ما يزيد على 60 عملا مسرحيا وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ 1962".

وأضافت "مارست العمل في الإذاعة المغربية لسنوات طويلة وقدمت حوالي 3500 تمثيلية ومسلسل إذاعي كما شاركت في عدة أفلام".

ورثاها عدد كبير من زملائها ومعجبيها بعبارات مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب الممثل المغربي عبد الله شيشة على حسابه بموقع فيسبوك "أيقونة الفن المسرحي والسينمائي والتلفزي والإذاعي المغربي ترحل إلى دار البقاء، اللهم ارحمها واغفر لها وأكرم نزلها هي وزوجها المرحوم عبد الله شقرون".

وكانت أمينة رشيد متزوجة من الكاتب والإعلامي عبد الله شقرون الذي توفي عام 2017 عن 91 عاما.

وكتبت الممثلة ومقدمة البرامج المغربية سامية أقريو عن آخر لقاء جمعها بالفنانة الراحلة "رغم المرض كنت صامدة وصابرة... فلترتاحي عزيزتي أمنا الغالية لالا أمينة رشيد الغزالة صاحبة القلب الطيب والكريمة والرائعة".

كما رثاها الممثل المصري مصطفى شعبان على حسابه في تويتر قائلا "بكل الحزن أنعي الفنانة المغربية والأستاذة أمينة رشيد".

ومن أشهر أفلام الفنانة الراحلة (للا حبي) للمخرج محمد عبد الرحمن التازي عام 1996 و(فيها الملح والسكر) للمخرج حكيم نوري عام 1999 و(القلوب المحترقة) للمخرج أحمد المعنوني عام 2007.