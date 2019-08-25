السعودية .. القبض على عربي سرق هواتف وأجهزة بـ360 ألف ريال

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت شرطة الرياض في من ضبط شخص مغربي سرق هواتف وأجهزة بمبلغ 360 ألف رسال سعودي ، حسبما ذكرت صحيفة " الرياض " السعودية.

ونقلت الصحيفة في مموقعه الإلكتروني عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، قوله بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على مقيم (مغربي الجنسية / في العقد الخامس من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تسلله الى مجمعين تجاريين للاتصالات أحدهما بحي اليرموك شرق العاصمة الرياض والآخر بحي الياسمين شمال العاصمة، والاستيلاء على مجموعةٍ كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والإلكترونية تقدر قيمتها ب(360.000) ريال, وتم التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت (93.000) ريال عُثر عليها بحوزته ، وأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بما نسب إليه,حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.