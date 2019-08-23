انفصال الفنانة شيري عادل والداعية معز مسعود

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة شيري عادل، انفصالها عن الداعية معز مسعود؛ بعد زواجهما العام الماضي، بحسب تقارير صحفية مصرية.

ونقلت التقارير عن مصادر مقرّبة من الطرفين، أن الانفصال تمّ منذ ما يزيد على 3 أشهر، لكن تم الإعلان رسميًا مؤخرًا.

وانتشرت خلال الأشهر الماضية، أخبار حول انفصال شيري عادل عن زوجها معز مسعود، إلا أنهما في كل مرة ينفيان ويؤكدان أنها شائعات.

وتزوجت شيري عادل من الداعية معز مسعود وسط بعد تعاونهما في شهر رمضان قبل الماضي في مسلسل "السهام المارقة" الذي أنتجه معز وقامت شيري ببطولته، وذلك وسط جدل كبير نظرا للاختلاف الفكري بينهما وطبيعة عملهما الأولى فنانة والآخر داعية الا أنهما تحديا كل ذلك وتزوجا وفي النهاية لم تستمر الزيجة أكثر من عام.