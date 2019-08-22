مطعم يرفض خدمة زبون .. بسبب جنسيته

المصدر: وكالات

حُكم على مطعم هندي في دبلن بدفع غرامة قدرها 3000 يورو (3325 دولاراً) بسبب رفض صاحبه خدمة زبون هندي الجنسية.

وحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد فاز الرجل الهندي، الذي يدعى مايانك باتنغار، بقضية تمييز كان قد رفعها ضد المطعم ونظرت فيها «لجنة العلاقات في مكان العمل (WRC)» الآيرلندية.

وأخبر السيد باتنغار اللجنة بأن الواقعة حدثت في يوليو من العام الماضي، عندما ذهب لتناول الغداء مع اثنين من زملائه في مطعم يدعى «Ravi’s Kitchen» في دبلن.

وأشار باتنغار إلى أنه سأل صاحب المطعم رافي شوكلا، الذي كان يوزع قوائم الطعام، عن الوقت الذي سيستغرقه تحضير الغداء لأن وقته هو وزملائه كان ضيقاً، فإذا به يفاجأ بشوكلا يسأله ما إذا كان هندي الجنسية، فأجابه باتنغار بالإيجاب.

وادّعى باتناغار أن شوكلا رد عليه قائلاً إنه لا يخدم الهنود وطلب منه المغادرة.

من جهته، قال شوكلا، وهو من شمال الهند، لصحيفة «تايمز» الآيرلندية إنه لم يتلقّ إخطاراً لحضور الجلسة القضائية، إلا أن القاضية ماري فلين أكدت خلال جلسة الاستماع، أن «المدعى عليه كان على علم بوقت وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة القضائية».

وأكدت فلين صحة الأدلة التي قدمها باتنغار، مشيرةً إلى أنه تعرض للتمييز على أساس العرق، وحكمت على المطعم بدفع غرامة قدرها 3000 يورو.

ورداً على ذلك، أكد شوكلا أنه يعتزم استئناف الحكم.

وأضاف أنه لم يقصد التمييز ضد الرجل، مشيراً إلى أنه هندي الجنسية أيضاً وأنه رفض خدمة باتنغار لأنه «كان غير راضٍ عن المدة التي سيستغرقها تحضير الغداء».

وتابع قائلاً: «إنه قرار أحادي الجانب. لديّ الكثير من العملاء الهنود ولم أرفض أبداً خدمتهم».