إذا كنت سائحا في سردينيا احذر "سرقة" رمالها البيضاء

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على زوجين فرنسيين بتهمة سرقة 40 كيلوغراما من الرمال البيضاء من شواطئ سردينيا.

ويحظر قانون صدر عام 2017 إزالة الرمال البيضاء الشهيرة بالجزيرة وقد يواجه الزوجان عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات بتهمة السرقة.

وعثرت الشرطة على 14 زجاجة بلاستيكية مملوءة بالرمال في سيارة الزوجين أثناء محاولتهما ركوب عبارة سياحية وقالا أنهما يعتزمان أخذها كهدية تذكارية.

ووفقاً لموقع "ذا غارديان"، قد يواجه الأشخاص المخالفين غرامة قدرها 2750 جنيه إسترليني (12243 درهمًا) أو السجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

وتقوم السلطات في مطار أولبيا بفحص الحقائب للقبض على المسافرين الذين يأخذون الرمال إلى ديارهم.

وفي العقد الماضي، صادرت السلطات أكثر من 10 أطنان من الرمال البيضاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تغريم رجل إيطالي مقيم في المملكة المتحدة، 1000 يورو بعد أن قبضت عليه الشرطة بزجاجة من الرمال من شاطئ غالورا، على الساحل الشمالي للجزيرة.

وحذرت السفارة الألمانية في روما السياح من سرقة رمال سردينيا. وكتبت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "سردينيا لديها أجمل الشواطئ في إيطاليا، ولكن أخذ الرمال والحجارة والرخويات يمثل مشكلة خطيرة."