مراهقة تدير إمبراطورية حلويات بالملايين

المصدر: دبي-البيان

يلحظ المحيطون لألينا مورس(14 عامًا)، وهي طالبة في المدرسة الثانوية أنها تطيل النظر لهاتفها وغالباً ما تنشغل به، ليظهر السبب بكونها تدير إمبراطوريتها الخاصة بالحلويات "زولي كاندي".

وبحسب موقع "إنسايد أيدشن" فإن منتجات الشركة تُباع في حوالي 25 ألف فرع لمحلات التجزئة الكبرى في جميع أنحاء أميركا، بما في ذلك "وولمارت" و"والغرينز"، وأول منتج للشركة (Zollipop ) يصنف كالمنتج الثالث الأكثر مبيعًا بموقع أمازون، وهو خالٍ من السكر لأنه ببدائل منخفضة السعرات الحرارية.

صنفت شركة أعمال ألينا، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي لها، كواحدة من أسرع الشركات الخاصة نمواً في عام 2019، حيث حققت أرباحًا بلغت 2.2 مليون دولار في العام الماضي.