فنان مصري يكشف تعافيه من السرطان

المصدر: وكالات

كشف المطرب المصري هيثم شاكر، عن تعافيه من مرض السرطان، مشيرا إلى أنه كان السبب وراء غيابه عن الساحة الفنية لمدة 5 سنوات.

وفيما جاء إعلان شاكر (36 عاما) عبر حساباته الشخصية على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وقناته الخاصة على "يوتيوب"، إلا أنه رفض الخوض في أية تفاصيل خاصة بإصابته بالمرض الخبيث.

وكتب هيثم شاكر، محدثا معجبيه "من أيام قليلة طرح ألبومي الجديد (معرفة قديمة)... الحمد لله على ردود فعل الجمهور عليه، فهي تسعدني وتجعلني مبسوط جدا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم".

وتابع "شكرا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكرا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم.. أعلم أن الغياب كان لفترة طويلة، ولكن كان فعلا غصب عني أي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم لي كان بسبب مرض خبيث لا أرغب في التحدث في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد.. إن شاء الله لم أغب عنكم كثيرا وسأظل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. أشكركم جميعا.. الحمد لله".