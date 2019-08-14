مجوهرات من لبن الأم !!

المصدر: د ب أ

اختارت مصممة مجوهرات من دويسبورج في ألمانيا مادة خاصة لصناعة السلاسل والأساور.



حيث تصنع ميلاني قطعها من لبن الأم. وتقول إن السبب وراء الفكرة هو إعطاء نفسها وغيرها من الأمهات الفرصة لتذكر فترة الإرضاع الطبيعي "في شكل قطعة مجوهرات جميلة وفردية للغاية".



وترسل الأمهات المهتمات قطرات قليلة من لبنهن إلى المصممة. ثم تجففه وتخلطه بمادة الراتينج الصمغية وغيرها من مواد التصليب. وفي النهاية يتم صياغة القطعة بأكملها. كما يمكن استخدام الشعر أو أجزاء من الحبل السري.



وقوبلت الفكرة ببعض النقد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى المنتقدون الفكرة بأكملها مثيرة للاشمئزاز وآخرون يشعرون أنها توصم الأمهات اللائي يرفضن فكرة الإرضاع الطبيعي.