اكتشاف حفريات لبطريق بحجم انسان في نيوزيلندا

المصدر: د ب أ

ازدادت مقتنيات نيوزيلندا من حفريات الحيوانات الضخمة التي تعود لعصر ما قبل التاريخ بعدما تم اكتشاف بطريق بحجم الانسان.



وقال متحف كانتربري في كرايستشيرش في بيان اليوم الأربعاء إنه تم العثور على حفريات الطائر الضخم الذي لا يستطيع الطيران، والذي يعتقد أن طوله يبلغ 1,6 متر ويزن نحو 80 كيلوجراما، العام الماضي في ساوث إيلاند.



ويعتبر البطريق، الذي عاش منذ نحو 56 و 66 مليون عام، إضافة لقائمة الحيوانات الضخمة ولكن المنقرضة في نيوزيلندا، التي تشمل أكبر ببغاء في العالم ونسرا ضخما .



وعقب أن اكتشف عالم هاو في علم الأحافير البطريق عام 2018، قام فريق من متحف كانتربري ومتحف التاريخ الطبيعي في فرانكفورت في ألمانيا بتحليل العظام، وتوصلوا إلى أنها تخص فصيلا لم يكن معروفا في السابق من البطاريق وهو كروسفاليا وابارينسيس.



ويشار إلى أن أقرب فصيل لهذا النوع من البطاريق هو كروسفاليا اونينويلا ، الذي كان يعيش تقريبا في نفس الوقت، وتم التعرف عليه من هيكل عظمي حفري عُثر عليه في منطقة كروس فالي في القارة القطبية الجنوبية " أنتارتيكا" عام 2000.



وقال بول سكوفيلد أحد مسؤولي متحف كانتربري إن العثور على طيور من فصائل متقاربة في نيوزيلندا وأنتارتيكا يظهر الصلة المقربة بين ولينجتون والقارة الثلجية.