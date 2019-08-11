شاهد.. سيارة ذاتية القيادة تتسبب في كارثة بموسكو

المصدر: البيان الالكتروني

أصيب ثلاثة أشخاص جراء اندلاع حريق داخل سيارة "تسلا"، إثر اصطدامها بشاحنة في العاصمة موسكو، بحسب ما ذكرت شرطة المرور الروسية.

وأشار المكتب الإعلامي لشرطة المرور في العاصمة إلى أن جميع المصابين هم ركاب "تسلا".

وأفادت قناة REN TV الروسية بأن الحادث المروري وقع جراء خطأ ارتكبه نظام السائق الآلي في "تسلا"، والذي فشل في رصد سيارة أخرى تعطلت فوقع الحادث.

وذكرت القناة أن المصابين جراء الحادث رجل أعمال وطفلاه، مؤكدة أن الرجل لا يزال في قسم العناية المركزة بحالة خطرة، فيما تعرض الطفلان لإصابات في الدماغ.

ونشرت في شبكة الإنترنت فيديوهات من موقع الحادث والحريق الذي التهم "تسلا".

وهذا ليس الحادث المروري الأول الذي يعود سببه إلى أخطاء نظام السائق الآلي في "تسلا"، وسبق أن تعرضت الشركة العام 2016 لانتقادات شديدة وتساؤلات عن مدى فعالية هذا النظام الإلكتروني، إثر حادث آخر أودى بروح أحد هواة منتجاتها، جوشوا براون، في الولايات المتحدة، عندما فشل السائق الآلي في رصد شاحنة بيضاء، ما أدى إلى اصطدام السيارة بها.