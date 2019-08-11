شاهد.. تسّونامي الغيوم

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت جزيرة نيوفوندلاند الكندية ظاهرة طبيعية رائعة تمثلت في زحف غيوم أرضية نحوها فيما يشبه تسونامي مذهل.

وقام موقع (Futura) بتوثيق الظاهرة ونشر فيديو لها عبر حسابه على تويتر.

يذكر أن نيوفندلاند ولابرادور وتلفظ "نيوفندلاند"، هي مقاطعة في كندا تقع على الساحل الأطلسي للبلاد شمال شرق أمريكا الشمالية.

وتضم هذه المقاطعة الكندية الشرقية قسمين رئيسيين: جزيرة نيوفندلاند الواقعة قبالة الساحل الشرقي، ولابرادور الواقعة شمال غرب الجزيرة على البر الرئيسي للبلاد.