ميناء سمهرم العماني.. أثر تاريخي تضرب جذوره في أعماق التاريخ

المصدر: ريم الكمالي

يعتبر ميناء سمهرم ببلاد الشحر "أرض اللبان" في ‫ظفار ، من الموانئ التاريخية التي انطلقت منها الرحلات التجارية عبر السفن إلى العالم القديم.

ويعود تاريخ هذا الميناء إلى القرن الثالث قبل الميلاد " 2300 ق.م."، حيث أثبتت المعثورات بعد الحفريات أن هذه البقايا المعمارية تعود لمدينة سمهرم المزدحمة بالسكان والتي كانت همزة الوصل بين قارات العالم القديم الثلاث .

وتشير هندسة الميناء المميزة بممراتها اللا نهائية، إلى أنها كانت ذات طوابق متعددة من مساكن مزدحمة بالسكان ومخازن ومعبد.. وهي محمية بسور ضخم وبوابة ذات كتل حجرية كبيرة وبارزة، كما ورد في الكتابات المسندية العربية الجنوبية التي تم العثور عليها على صحيفة حجرية.

