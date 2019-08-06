الاثنين المقبل أول أيام عيد الأضحى في 3 دول عربية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة "الجهاز الحكومي الموريتاني" أن الإثنين المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت اللجنة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية مساء أمس الإثنين - إن يوم السبت الماضي الموافق الثالث من أغسطس هو غرة شهر ذي الحجة للسنة الهجرية 1440 بناء على كمال ذي القعدة ثلاثين يوما.

وأكدت اللجنة أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام برحاب جامع ابن عباس يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة صباحا.

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

وكانت السعودية قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الخميس الماضي، وأن يوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة، وأن يوم الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما لم تثبت رؤية الهلال في كل من سلطنة عمان والمغرب.