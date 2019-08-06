فاعل خير مجهول يتبرع بمبلغ ضخم لتسهيل الموت

المصدر: د ب ا

تبرع فاعل خير مجهول بمئة ألف يورو إلى مصحة في مدينة براونشفايج في ألمانيا.

وقالت بيترا جوتزاند، مديرة المؤسسة، اليوم الثلاثاء:" لم تبرح الابتسامة العريضة وجوهنا جمعيا اليوم".

وكان قد تم تسليم المبلغ إلى المصحة عن طريقة صحيفة "براونشفايجر تسايتونج" الألمانية المحلية.

ووفقا للصحيفة، فقد أكد المتبرع أن مبلغ التبرع مجموع فقط من دخل خاضع للضرائب وناشد الصحيفة عدم الإفصاح عن شخصه، وقد جمع الرجل 200 ورقة نقدية فئة كل واحدة 500 يورو في حقيبة أطلقت عليها مديرة المصحة "الحقيبة المعجزة".

وستجري جوتزاند مشاورات مع فريقها حول أوجه صرف مبلغ التبرع.

وتشهد مدينة براونشفايج منذ 2011 حالات متكررة من التبرع بأموال كبيرة لأغراض اجتماعية، وفي الغالب يكون مرفقا مع المبلغ مقال صحفي يشير إلى غرض إنفاق هذا المبلغ.

وكتب المتبرع بالمئة ألف يورو في الخطاب المرفق بتبرعاته:" تسهيل الموت للناس الذين يعانون أشد حالات المرض، هو علامة على الدفء الإنساني ويتطلب الاحترام والتقدير".

وتضم المصحة 12 غرفة لأناس دخلوا المرحلة الأخيرة من حياتهم.