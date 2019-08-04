"الرجل الطائر" ينجح في عبور القنال الإنجليزي

المصدر: رويترز

نجح مخترع فرنسي في عبور القنال الإنجليزي اليوم الأحد مستقلا لوحا طائرا نفاثا من تصميمه وذلك بعد أن فشلت محاولته الأولى عندما لم يتمكن من الهبوط على منصة لإعادة التزود بالوقود فسقط في البحر.



وأظهرت صور عرضها التلفزيون الفرنسي المخترع الذي يدعى فرانكي زاباتا وأُطلق عليه اسم "الرجل الطائر" وهو يلوح لجمهور تابع الحدث قبل أن يهبط بسلام في خليج سانت مارجريت القريب للغاية من دوفر على الساحل الجنوبي لبريطانيا.