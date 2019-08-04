بالفيديو.. الوليد بن طلال يهرب من حفيدته!

المصدر: البيان الالكتروني

نشر الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو من داخل قصره وهو يهرب من حفيدته "نورا" ويجري بعيداً عنها، بينما هي تحاول الوصول له، خوفاً من تنقل عدوى الزكام.

الفيديو، الذي علق عليه الوليد بن طلال بقوله "نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها"، وثقته إحدى حفيدات الأمير، بحسب صحيفة "المرصد".

ونشر الأمير “الوليد بن طلال ” أمس الخميس مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من داخل قصره معلقاً عليه “نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها”.

وتفاعل متابعو الأمير الوليد على مقطع الفيديو، حيث علق الإعلامي "زياد بن سعد الشهري"، "الحياة بسيطة وجميلة".

وتفاعل الأمير منصور بن سعد آل سعود، مع الفيديو، قائلاً: الله يحفظها واخواتها ويجعلك ذخرهم بعد الله.

وقالت “البندر” الله يحفظها لك ويحفظ بنات المسلمين والمسلمات والمومنين والمومنات يارب”.

وقال المغرد سعيد السلام: "تعلموا كيف تلعبون مع أطفالكم وأحفادكم في نفس الوقت توصل لهم معلومة صحية بطريقة مرحة وممتعة تجعلهم يستوعبون المعلومة.. ورسالة للآباء والأجداد بأن لعبك ومزحك مع أطفالك ليس عيباً وإنما هو سعادة وفرح وألفة وعطف وحنان وتعبير عن ما في داخلك من حب.. ماشاء الله سمو الأمير الوليد وفقك الله".