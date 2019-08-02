هذا ما يفعله حذاء الكعب العالي بسيارة لامبورغيني!

تعرضت عارضة الأزياء الصربية الشهيرة سوراجا فوتشيليتش، لحادث مروري غريب بسيارتها الفارهة "هوريكين سبايدر" من لامبورغيني.

وكانت فوتشيليتش، 32 عاما، تقود سيارتها الفاخرة بحذاء بكعب عال، تسبب في عدم قدرتها على الضغط على الفرامل في الوقت المناسب، وهو ما أدى إلى سقوط السيارة في المسبح.

ونشرت عارضة الأزياء مقطع فيديو في صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، يظهر فيه طاقم العمل أثناء انتشاله السيارة من المسبح، معلقة: "عندما ينزلق كعبك العالي عن الفرامل وتسقط اللامبورغيني في المسبح".

وكانت فوتشيليتش تقضى إجازة الصيف بمدينة كان الفرنسية، وقت وقوع الحادث، الذي لم يسفر، لحسن الحظ عن أي خسائر في الأرواح، إلا أنه أسفر عن خسائر مادية كبيرة، بحسب "روسيا اليوم".