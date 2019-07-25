حجرات للنوم في مطار دالاس

المصدر: البيان الالكتروني

قام مطار دالاس الدولي بالعاصمة واشنطن، أخيراً، بتركيب غرف مخصصة للنوم، يمكن حجزها لمدة ساعة على الأقل من قبل المسافرين عبر تطبيق هاتفي، لأخذ قيلولة والتمتع بالراحة والخصوصية.

وذكر موقع «ديزين» أن الحجرات المصممة من قبل شركة «سليب بوكس» تضم 16 غرفة قابلة للتأجير، قام بتركيبها استديو العمارة المحلي «3877»، وتمتد على الصفين على مساحة 1200 قدم مربعة، بعد دخول منطقة الأمن في المطار الدولي في الردهة الدولية «إيه». وتم تصميم الغرف في الأصل من قبل شركة «أرك غروب» في موسكو، التي أسسها ميخائيل كريموف والكسي غوريانوف، وهي مصنوعة من الخشب الرقائقي المكسو بقشرة بيضاء ورمادية.

الغرف مفروشة بسجاد من النايلون المعاد تدويره، فيما الإضاءة من نوع «ليد»، ويتم تشغيل الوحدات بمقبس حائط. وهناك أجهزة تحكم لاسلكية مثبتة في كل وحدة، مثل التحكم بدرجة الحرارة والإضاءة الملونة حسب المزاج، وتعتيم النافذة للخصوصية، ومكبرات البلوتوث.

ويوجد في كل حجرة باب قابل للغلق، بوحدات قياسية (أربعة أمتار مربعة) وغرف مدمجة (3.2 أمتار مربعة)، أما القطع الداخلية من الخشب الرقائقي فتضم سريراً مدمجاً ومكتباً قابلاً للطي.