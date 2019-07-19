شاهد.. الشرطة الرومانية تعتدي على عائلة مصرية في الطائرة

المصدر: البيان الرياضي

تداول روّاد مواقع التواصل فيديو يظهر اعتداء عناصر من الشرطة الرومانية بالضرب على مصري وزوجته، خلال تواجدهما على متن طائرة رومانية في مطار بوخارست.

وأثار الفيديو غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص لدى المصريين.

ووفقاً لوسائل إعلامية، فقد بدأت تفاصيل الواقعة عند صعود المصري، حسن سلامة، وزوجته إلى الطائرة المتجهة إلى القاهرة، حيث كانا قادمين من فرنسا ووصلا إلى بوخارست كـ "ترانزيت" فقط.

وضعت زوجة سلامة بعض حقائبها بجوار مقعدها في الطائرة، الذي تصادف أنه كان بجانب باب الطوارئ. فطلبت منها مضيفة نقل الحقائب من المقعد، وفقاً لما تنص عليه تعليمات الأمان، إلا أن الزوجة رفضت ذلك بإصرار.

وفي تبريرها للرفض، قالت الزوجة إن الحقائب تحتوي جوازي سفرها هي وزوجها وبعض المصوغات الذهبية والأوراق المهمة، إلا أن المضيفة أصرت على طلبها، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لشجار انتهى باستدعاء الشرطة.

وحاول أفراد الشرطة إنزال الراكب المصري وزوجته بالقوة لتحرير محضر لهما ومنعهما من السفر، وسط صراخ الزوجة، ومحاولة الزوج الاستغاثة بالركاب من المصريين، فيما وثق بعضهم الواقعة بالفيديو، بحسب صحيفة "المرصد".