مطعم يحظر دخول اليابانيين

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

وضع صاحب مطعم في جزيرة إيشيجاكيجيما باليابان ما يكفي من اللافتات السيئة لأبناء جلدته، إذ حظر دخول جميع الزبائن اليابانيين، وخصص تقديم مأكولات المطعم للسياح الأجانب فقط

ويدعى هذا المطعم "ياياما ستايل، ويقع في مقاطعة أوكيناوا اليابانية، وبدلا من أن يكون مكتظًا في الأوقات الموسمية، فإنه يكتفي بتقديم بضعة أطباق لسياحه في بعض الأيام فقط.

لكن هذا الأمر لا يعني وفقا لـ "أوديتي سنترال" أن اليابانيين لا يرغبون بتناول الطعام هناك، بل إن صاحب المطعم لا يريد خدمتهم، حتى لو كان ذلك يعني خسارة المال.

وابتداءً من هذا الشهر، نشر إشعارًا أمام مطعمه يخبر فيه زبائنه اليابانيين انهم لم يعودوا موضع ترحيب بسبب سلوكهم السيء.