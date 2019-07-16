غواص يلتقي قنديل بحر عملاق

المصدر: دبي - البيان

ذهل الغواص البريطاني دان أبوت أثناء تصويره فيلماً للحياة البحرية بالقرب من سواحل مدينة فلاموث في بريطانيا، بقنديل بحر عملاق يطلق عليه علمياً اسم «الجذفم الزخرفي».

وقال المصور السينمائي دان (32 عاماً)، لموقع «غوودنيوز نتوورك»: «إنه قنديل البحر الأضخم الذي رأيته في حياتي، وقد أصبت بالذهول ولكن ليس بطريقة سلبية، حيث كان الأمر أقرب إلى الرهبة. إنه حيوان رائع، وقد خرجت من المياه رفقة الغواص المرافق وقد خطفت التجربة أنفاسنا».

وكان دان المصاب بالذهول قد سارع لدى رؤية القنديل إلى التقاط صورة لعالمة الإحيائيات ليزي دالي، مقدمة البرامج على محطة «بي بي سي إيرث»، وهي تسبح بالقرب منه ليظهر مدى ضخامته.