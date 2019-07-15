مطالب بتخصيص شرطة لحمامات السباحة في المانيا

المصدر: د ب أ

دعا سياسي ألماني منتمي للحزب الديمقراطي الحر إلى تواجد أفراد الشرطة في حمامات السباحة للحد من المشاجرات التي تحدث داخلها.



وقال النائب في البرلمان المحلي لولاية برلين، مارسيل لوته، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إنه يتعين نشر أفراد للشرطة على مدار الصيف في حمامات السباحة بالعاصمة لضمان الأمن، مطالبا الحكومة المحلية في ولاية برلين باتخاذ هذا القرار.



وذكر لوته أن الحكومة المحلية تترك إدارة مثل هذه النزاعات حتى الآن إلى أفراد أمن خاصين، مشيرا إلى أن الظروف الحالية في حمامات السباحة تؤدي إلى مشاجرات.



يُذكر أنه تم إخلاء العديد من حمامات السباحة في ألمانيا في يونيو الماضي بسبب وقوع مشاجرات بين مرتاديها. كما وقعت العديد من المشاجرات في حمامات السباحة بالعاصمة برلين خلال الأعوام الماضية، وتطلبت بعضها تدخل الشرطة.



وقال متحدث باسم إدارة حمامات السباحة في برلين إن الوضع صار أكثر سلمية حاليا، رافضا فكرة شرطة حمامات السباحة.