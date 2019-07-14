"ستارهوبر" تستعد للاختبار الرئيسي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تستعد المركبة الفضائية "ستار هوبر" التابعة لشركة "سبيس إكس" لاختبار رئيسي هذا الأسبوع يتمثل في تحليق المركبة بفوق سطح الأرض.

وتم الإعلان عن الاختبار على تويتر من قِبل الرئيس التنفيذي لشركة الطيران ، إيلون ماسك الذي غرد بأن محرك رابتور الذي تم تركيبه على المركبة سيخضع للاختبار يوم غد الثلاثاء.

وعلى النقيض من الاختبارات السابقة ، لن يتم إبقاء السفينة العملاقة مقيدة على الأرض ولكن، بدلاً من ذلك ستحاول الارتفاع في الهواء 20 مترًا - وكذلك المسافة نفسها جانبيًا - قبل أن تستقر بصورة آمنة على منصة الإطلاق.

ورفع اختباران آخران للشركة في السابق ستارهوبر بضع بوصات فقط عن منصة الإطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن الموعد المحدد لاختبار "سبيس إكس"، هو أيضًا الذكرى الخمسون لإطلاق المركبة أبولو 11" التابعة لناسا، والتي هبطت بروادها على سطح القمر لأول مرة في التاريخ.