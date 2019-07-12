يسّخر من نفسه بجلوسه 5 أيام في مرحاض

المصدر: رويترز

جلس رجل بلجيكي على مرحاض نحو خمسة أيام هذا الأسبوع لتسجيل رقم قياسي عالمي.

ودخل جيمي دو فرين (48 عاما)، الذي يسعى ليعمل قائد حافلة، في تحد مع نفسه بالجلوس لمدة 165 ساعة على مرحاض نصب خصيصا لهذا الغرض وسط مقهى، لكن قواه خارت صباح أمس الجمعة بعد 116 ساعة.

وقال لتلفزيون رويترز ”السخرية من الذات هي أفضل الطرائف في هذا الأمر. لماذا أقوم بذلك؟ ولم لا؟“.

وكانت مقهى فيلبس بلاس في مدينة أوستند مفتوحة طوال مدة التحدي.

وسمح للرجل باستراحة خمس دقائق كل ساعة، وكان بوسعه تجميعها من عدة ساعات ليأخذ قسطا من النوم. والمفارقة أنه كان يحتاج لاستراحة لدخول الحمام نظرا لأن المرحاض الذي يستخدمه في التحدي غير موصول بشبكة الصرف.

وقال دو فرين: "كنت متعبا جدا وشعرت بألم في الساقين، لكن أؤمن بنجاحي وأحاول أن أجعل هذا الرقم سجلا رسميا“.

ولا يوجد رقم قياسي عالمي للجلوس على مرحاض، لكن دو فرين قال إنه علم بوجود شخص آخر فعل نفس الشيء لمدة مئة ساعة.

وقال دو فرين إن موسوعة غينيس على علم بمحاولته وإن مسؤولين محليين وشهوداً سيحاولون التحقق من الأمر.

ولم يتسن الوصول لأي مسؤول في موسوعة غينيس للتعقيب.