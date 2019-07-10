تدخين السجائر الإلكترونية يتلف الأسنان

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

حذر سكوت فروم ، دكتور طب الأسنان في نيويورك، من أن تدخين السجائر الإلكترونية ينطوي على أخطار محتملة على صحة المدخنين، علاوة على احتمال انفجار السجائر الإلكترونية في وجه المدخن.

وجاء تحذير فروم وفقا لـ "cnet"، بعد أن لاحظ وجود اتجاه مقلق بين مرضاه حيث روى قصة شاب ترك من مرضاه أقلع عن التدخين التقليدي وتحول إلى السجائر الإلكترونية ، وقد ظل يستخدمها لمدة خمس سنوات اعتقادا منه أنها أكثر صحة.

ويدخن الشاب خرطوشة في اليوم ، وغالبا ما يتبعها بمشروب الطاقة المملوء بالسكر لترطيب جفاف الفم الناجم عن التدخين. وقد تسبب ذلك في إصابته بتسوس الأسنان بشكل شامل ، واهتراء المينا ، مما تسبب في تساقط أسنانه في نهاية المطاف.

وهناك رجل أكبر سنا تحول أيضا من السجائر التقليدية إلى السجائر الإلكترونية. وبعد أن ظلت أسنان هذا المريض سليمة لمدة 35 عامًا ، بدأ المينا الموجود على أسنانه في التآكل والنعومة في غضون عام، مما زاد من خطر تعرض الأسنان للنخر وامتلأت بالتجاويف.