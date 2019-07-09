شفاعة أمير سعودي تعتق رقبة شخص من القتل

المصدر: البيان الإلكتروني

استجابة لشفاعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تنازلت جمعة بنت عواجي عقدي -سعودية الجنسية- "والدة القتيل" عبده بن يحي عقدي، وأمنة بنت محسن عقدي "زوجة القتيل" وأبناؤها جميعاً عن استيفاء القصاص من القاتل مصعود بن إبراهيم علي مديش، وذلك لوجه الله تعالى ونزولاً عند شفاعة أمير منطقة جازان رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة ونائبه التي نقلها نائب أمير المنطقة خلال زيارته لذوي القتيل بمنزلهم اليوم بقرية حاكمة التابعة لمحافظة أبو عريش، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وجاءت شفاعة أمير المنطقة ونائبه لتكلل بالنجاح الجهود الحثيثة التي بذلتها لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة جازان في هذا الخصوص وبعد اجتماعات بوالدة القتيل وذويه حتى تكللت تلك المساعي عن تنازل والدة وزوجة وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجين مصعود بن ابراهيم علي مديش طواعية.