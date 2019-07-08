بالصور والفيديو.. تفاصيل نقل جبل جليدي من القطب الجنوبي إلى الفجيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

بتكلفة تبلغ 80 مليون دولار، يخطط المخترع ورائد الأعمال الإماراتي عبدالله الشحي لسحب جبل جليدي إلى أستراليا أو جنوب إفريقيا في وقت لاحق من هذا العام في إطار مشروعه إلى سحب الجبل الجليدي إلى سواحل الفجيرة.

ويهدف الشحي من المشروع إلى توفير مصدر ثابت من مياه الشرب العذبة إلى جانب جعل الدولة معلم سياحي مميز فيما سيتم اختيار الكتلة الجليدية المحددة للاستخدام من قبل الإمارات عبر الأقمار الصناعية وقد يصل طولها إلى كيلومترين.

وفي حوار مع "يورونيوز"، أوضح الشحي أنه سيتم سحب جزء من جليد القارة القطبية الجنوبية إما إلى كيب تاون أو بيرث في وقت ما من هذا العام.

ووفق تحليلاته، أشار الشحي إلى أن جلب هذه الجبال الجليدية بدلاً من استخدام مياه التحلية سيكون أفضل حيث تتطلب محطات تحلية المياه رأس مال هائل وتعني ضخ كمية كبيرة من مياه البحر إلى الخليج، مما يؤدي إلى مقتل الأسماك والحياة البحرية.

وبحسب الحوار، سيتم استخدام "حزام" معدني للحيلولة دون انهيار الجبل الجليدي أثناء رحلته الطويلة. ومع ذلك ، لا يزال من المتوقع أن يفقد ما يصل إلى 30 في المئة من كتلته خلال الرحلة التي قد تستمر الى عشرة أشهر من جزيرة هيرد في القطب الجنوبي إلى ساحل الفجيرة.

يذكر أن المشروع النهائي سيكلف ما بين الـ100 مليون دولار و 150 مليون دولار، بالإضافة إلى 60 مليون دولار و 80 مليون دولار ستنفق على الاختبارات.

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