شركة تُعيد إحياء فكرة سحب جبال جليدية إلى الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

طرحت شركة مقرها دبي مرة ثانية سحب جبال جليدية من القارة القطبية الجنوبية الى سواحل الإمارات لتوفير المياه العذبة.

وقال عبد الله الشحي مؤسس شركة الاستشارات الوطنية لشبكة «ان بي سي» إذا نجحت شركته في هذه المهمة فسوف يمكنها حل أكبر مشكلة تواجه العالم وهي نقص المياه. وإذا استطعنا ذلك فإنه لن يساعد الإمارات وحسب بل سيساعد البشرية جمعاء.

وسوف تستخدم الشركة الاسترشاد بالقمر الاصطناعي لاختيار الكتل الجليدية التي سوف تسحبها على أن تكون بين ألفين و7 آلاف قدم طولاً وتزن نحو 100 مليون طن.

وقالت صحيفة «بيزنس إنسايدر» إذا كان هناك مدينة سريعة النمو وسط الصحراء ويحتاج سكانها إلى المياه وليس هناك الكثير من المياه المخزونة، فإن وضع جبل جليدي أمام ساحلها يكون أمرا جيدا.

وسوف تمر الجبال الجليدية على بيرث في أستراليا أو كيب تاون في جنوب أفريقيا. غير أن أسلوب استخلاص المياه من الجبل الجليدي وتخزينها ليس واضحا بعد. كما أن مشكلة المياه عالمية، ولا تخص الإمارات وحدها، حيث ذكر تقرير عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن هناك 4 مليارات نسمة في أنحاء العالم يواجهون صعوبة في الوصول إلى مصادر مياه شرب آمنة. ولا تزال الوسائل المستخدمة للحصول على المياه في الإمارات، مثل تحلية مياه البحر أو نشر مصايد مياه من رطوبة الهواء، عالية التكلفة.