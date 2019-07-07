شاهد.. أموال مبعثرة في شوارع طنجة المغربية

المصدر: البيان الالكتروني

نشرت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يلتقطون أوراقاً نقدية مرمية بأحد شوارع طنجة.

وأظهر المقطع كمية مهمة من الأوراق المالية المبعثرة في الشارع، قبل أن تنتبه إليها مجموعة من المارة والسائقين ويتسابقوا من أجل جمعها.

ويرجح أن تكون الحادثة، الموثقة بتسجيل يحمل شارة موقع "طنجة 7"، قد وقعت مساء أمس الجمعة، في حين لا يعرف سبب وجود تلك الكمية من الأموال بتلك الطريقة في الشارع العام.