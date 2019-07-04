بريطانيان يزوران 9 عواصم خلال 24 ساعة

المصدر: فاتن صبح

عام 2018، قرر الصديقان آدم لايتون وكريس فلتشر من بريطانيا زيارة أكبر عدد من عواصم العالم في غضون 24 ساعة باستعمال نظام المواصلات والنقل.

وقد تمكنا بالفعل بين 25 و 26 نوفمبر الماضي من زيارة تسع عواصم على متن قطار اصطحبهما من لندن لأمستردام وصولاً لباريس وبروكسل قبل أن يسافرا جواً إلى برلين ويستقلا الحافلة نحو براغ.

وعلى متن رحلة جوية أخرى انتقل الصديقان إلى براتيسلافا وأخذا القطار إلى فيينا قبل اختتام جولتهما في الوجهة الأخيرة بودابست.



الرحلة استغرقت 23 ساعة و50 دقيقة وسجل لهما الرقم القياسي لأكثر العواصم السيادية زيارة خلال 24 ساعة بالاعتماد على مواعيد نظام المواصلات.



ويعود الفضل في تسجيل الرقم القياسي لآدم الذي كان قد حطم الرقم القياسي قبل بضعة أعوام لعدد البلدان التي زارها خلال 24 ساعة، لكنه طلب من كريس مرافقته هذه المرة للمساعدة في مسائل التواصل الاجتماعي وعلى بعض الطرقات الخطرة.

وقد أشار إلى أنه يتطلع للقيام بالمشروع منذ ثلاث سنوات لكن الأمر بدا يصبح جدياً قبل ثلاثة أو ستة أشهر فقط.