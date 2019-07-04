اليابان تجري أول مزاد لبيع لحوم الحيتان منذ 31 عاما

المصدر: د ب أ

أجرت اليابان أول مزاد علني لبيع لحوم الحيتان، منذ أن استأنفت صيد الحيتان بصورة رسمية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وذلك بعد توقف دام 31 عاما، رغم الانتقادات الدولية.



وقد تمكن أسطول لصيد الحيتان من الامساك باثنين من حيتان المنك في المياه الساحلية الواقعة بالقرب من جزيرة هوكايدو شمالي البلاد، بعد وقت قصير من استئناف صيد الحيتان يوم الاثنين الماضي.



وقد تم نقل نحو 66 كيلوجراما من لحم أحد الحوتين، إلى بلدة تايجي في غرب اليابان، حيث أقيم مزاد لبيعها للمرة الأولى منذ 31 عاما. وتزعم البلدة أنها مسقط رأس الحيتان في البلاد.



وقالت هيئة الاذاعة اليابانية إنه قد تم عرض لحم الحوت الاول، اليوم الخميس، للبيع في مزاد علني بمدينة سينداي في شمال شرق البلاد، بينما بدأت المتاجر بمدينة كوشيرو في هوكايدو في بيع اللحوم.



وكانت اليابان استأنفت صيد الحيتان يوم الاثنين الماضي، بعد يوم من تركها الرسمي للجنة صيد الحيتان الدولية.



وتقول اليابان إنها ستتوقف عن صيد الحيتان في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، في ظل الإدانات الدولية.