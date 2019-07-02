اعتزال ممثلة هندية يثير ضجة

المصدر: رويترز

أثارت ممثلة هندية مسلمة ضجة في الهند باعتزالها التمثيل قائلة إنه يحيد بها عن طريق الإيمان.

كانت زايرا وسيم (18 عاما) التي اشتهرت بدورها في فيلم (دانجال) عام 2016 قد أعلنت اعتزالها التمثيل يوم الأحد.

وقالت "هذا المجال جلب لي بالتأكيد الكثير من الحب والدعم والإشادة، لكنه قادني كذلك إلى طريق الجهل فابتعدت في سكون ودون وعي عن الإيمان".

وكتبت تدوينات متزامنة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها "مع استمراري في العمل في أجواء تتعارض دوما مع إيماني أصبحت علاقتي بديني مهددة".

وجلبت تدوينتها على موقع إنستجرام وحده أكثر من 27 ألف تعليق. وأكد مدير أعمالها الخبر.

كان آخر فيلم لزايرا وسيم هو فيلم (نجمة في السر) من إنتاج عام 2017 والتي لعبت فيه دور صبية مسلمة تغني في السر لأن أباها ما كان ليسمح لها بذلك.

وقالت الممثلة رافينا تاندون إن زايرا تجحد قطاعا فتح لها آفاقا. وكتبت على تويتر "أتمنى فقط لو أن يرحلوا ‭‬‬بكياسة ويحتفظوا بآرائهم الرجعية لأنفسهم".