فقدان الوزن شفاها من السكري

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

بعد ثمانية أسابيع فقط من الحمل، أظهر اختبار البول الروتيني إصابة البريطانية سارة دونكلي 31 عاما، بسكري الحمل.

وكانت تزن وقتئذ نحو مئة كيلوغرام، وعندما أنجبت ابنتها إليانور في عام 2017، أصبح وزنها يبلغ نحو 130 كيلوغراما، ولم تكن تتوقع أن يؤثر ذلك عليها لأنها شعرت أنها تتمتع بصحة جيدة، لكنها اكتشفت إصابتها بالسكري من النوع الثاني لاحقا.

وترتبط هذا الحالة وفقا لـ "newsgroove"، بالعوامل المعقدة الناجمة عن البدانة والوراثة وقد تسبب وفيات الأطفال بعد الولادة بفترة قصيرة.

وقد اضطرت دونكلي إلى حقن نفسها بالأنسولين ثماني مرات في اليوم أثناء الحمل لحماية صحة طفلها، وبعد الولادة بدأت تستهلك ما يتراوح بين 800 و 1200 سعرة حرارية يوميًا كما مارست التمارين لمدة ساعة ، مما ساهم في فقدان الكثير من وزنها الذي أصبح الآن نحو 65 كيلوغراما، وساهم في شفائها من السكري وأغناها عن تناول الأقراص وحقن الأنسولين.