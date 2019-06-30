مراسل تلفزيوني من الفضاء!

المصدر: البيان الالكتروني

تلقّت "يورونيوز" رسالة من رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو هي الأولى من سلسلة رسائل خاصّة ستصلها تباعاً منه وتسلّطُ الضوءَ على طبيعة مهتمه وتفاصيل حياته اليومية في محطة الفضاء الدولية.

وكانت "يورونيوز" ورائد الفضاء بارميتانو اتفقا على بثّ ونشر تجربته في المدار طوال مدّة مهتمته في الفضاء، التي تتجاوز الستة أشهر وتبدأ في الذكرى الخمسين لأول هبوط على سطح القمر في المهمة التي أطلق عليها "أبولو11".

ويجري بارميتانو حالياً اختباراتٍ نهائية في ستار سيتي بالعاصمة موسكو للتأكد من آهليته الصحية والنفسية والجسدية للسفر إلى الفضاء على متن المركبة الروسية "سويوز إم إس-13".

وبعدما يلتحق رائد الفضاء بارميتانو بالمحطة الفضائية الدولية، سيبدأ بإرسال معلومات كل أسبوع عن آخر المستجدات فيما يتعلق برحلته ومهتمه.

بارميتانو البالغ من العمر 42 عاماً سيكون أول "مراسل تلفزيوني" من نوعه في العالم، إذ سيرسل المعلومات والأخبار من الفضاء إلى أكبر قناة إخبارية في أوروبا "يورونيوز"، والمثير في الأمر أن المشاهد سيتابع تفاصيل الحياة اليومية لرائد الفضاء على صعيد صحته وحالته النفسية، إضافة إلى الأفكار والانطباعات والمشاعر التي تخالج إدراكه.

بارميتانو سيكون أول إيطالي وثالث أوروبي يقود محطة الفضاء الدولية وذلك في شهر أكتوبر من هذا العام.

الجدير بالذكر أن محطة الفضاء الدولية قد انطلقت قبل 21 عاماً في إطار مشروع مشترك بقيادة روسيا والولايات المتحدة وتمويل كل من كندا واليابان و10 دول أوربية بتكلفة مالية بلغت 100 مليار يورو، المحطة تدور على ارتفاع 390 كيلومترا عن سطح كوكب الأرض وبسرعة 28 ألف كم في الساعة، وقد تم إطلاقها لتعوض المحطة الفضائية الروسية مير.