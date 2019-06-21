يحبس سنجاباً ويعطيه عقاراً محظوراً ليحوّله لحيوان متوحش

المصدر: البيان الالكتروني

تبحث السلطات في ألاباما الأمريكية عن شخص يبلغ من العمر 35 عاماً لتواجهه بتهم متعددة، من ضمنها حيازة مواد وعقاقير خاضعة لقيود حكومية وممنوعة من التداول إلا بشروط معينة تحت رقابة الدولة.

أيضاً يواجه المتهم، واسمه ميكي بولك، تهمة الاحتفاظ بسنجاب كحيوان منزلي رغم كون ذلك غير قانوني بحسب التشريعات في ألاباما.

ليس هذا فحسب، فالمشكلة الأساسية تكمن بأن بولك قام بحبس السنجاب في شقته وإعطائه عقار الميثامفيتامين، وهو عقار منشط ذو تأثير عقلي، بهدف ضمان عدائية السنجاب وتحويله إلى حيوان متوحش بحسب "يورونيوز".

وأحيطت السلطات علماً بوجود السنجاب قبل أن تصدر مذكرة تفتيش للمنزل، لتقوم لاحقاً بإطلاق سراح السنجاب، إلا أنها لم تستطع فحصه، حيث لا طريقة آمنة لفحص العقار في دم الحيوان.