السعوديون يودعون مدير تعليم جدة عبدالله الثقفي

المصدر: متابعة البيان

انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير تعليم جدة ومكة المكرمة عبدالله الثقفي بعد جلطة تعرض لها قبل أيام مكث على إثرها بالمستشفى لكنها لم تمهله طويلاً.

ونشرت إدارة تعليم جدة تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر قالت فيها: "تنعى الإدارة العامة للتعليم بجدة مديرها العام الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عصر يوم الأحد بعد معاناة مع المرض، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد أصدر قبل عدة أيام قرارًا بتكليف عبدالله الثقفي مديرًا لتعليم منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله مديرًا لتعليم جدة.

ونعى العديد من المواطنين مدير تعليم مكة عبدالله الثقفي عبر تويتر بكلمات عزاء مؤثرة ودعوات له بالرحمة والمغفرة، كما تداولوا آخر تغريدة له كتبها يوم 3 يونيو الماضي وجاء فيها : أُبارك لكل الزملاء والزميلات والطلاب والطالبات في تعليم مكة وتعليم جدة بعيد الفطر المبارك .. وكل عام وأنتم بخير “.