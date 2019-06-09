أحلام تحيي حفلاً غنائياً في جدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أحيت الفنانة أحلام حفلاً في جدة ضمن فعاليّات موسم جدة الفنّي، الذي يقام في المملكة العربية السعودية، في الفترة بين شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل.

وحضر الحفل الذي أقيم في الصالة بمدينة الملك عبدالله بالجوهرة عدد كبير من الجماهير.

وغردت المطربة أحلام عن الحفل عبر حسابها على "تويتر" بقولها: "جمهور فني مبدع منورين الحفل أهل جدة وأهل السعودية كلهم وتنظيم خطير من شركة بنش مارك".

ووصفت أحلام إحياءها للحفل في مدينة جدّة السّعوديّة بمثابة الحلم الذي تحقّق، وأبدت سعادتها بحفاوة بالاستقبال ومستوى التنظيم.

💚🇸🇦 جمهور فني مبدع منورين الحفل اهل #جدة وأهل السعودية كلهم وتنظيم خطير من شركة بنش مارك الان على ام بي سي #احلام_في_موسم_جدة #حفلات_موسم_جدة_أحلام pic.twitter.com/Lu1SuRensb — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) June 8, 2019