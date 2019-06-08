الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ93

المصدر: د ب أ

احتفلت الملكة إليزابيث الثانية، بعيد ميلادها الثالث والتسعين باستعراض اليوم "السبت"، ما كان سبباً لدوقة ساسكس، ميغان، زوجة الأمير هاري، للمشاركة في أول فعالية رسمية منذ أنجبت ابنها أرتشي الشهر الماضي.

يحل ميلاد الملكة في 21 إبريل، ولكنها تخطط لاحتفالات عيد ميلادها بشكل تقليدي في يونيو بسبب الطقس الأكثر دفئا. وكانت الحشود محظوظة لأن الشمس سطعت بعد هطول الأمطار صباحا.

وصلت الملكة إلى استعراض حرس الخيالة بالقرب من قصر باكنغهام بعربة تجرها الجياد حيث شارك 1400 جندي في الاستعراض.

ولم يحضر زوج الملكة الأمير فيليب الذي يطوي عامه الثامن والتسعين بعد غد الاثنين. ونادراً ما يظهر على الملأ منذ اعتزاله المناسبات الملكية.

وفي وقت لاحق من اليوم تتابع الملكة برفقة أسرتها العرض الجوي لسرب السهام الحمر من شرفة القصر.

وابتهجت الحشود عند رؤية ميغان التي لم تشارك في أي فعاليات رسمية أقيمت بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا الأسبوع الجاري والتي استمرت ثلاثة أيام.