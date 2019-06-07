غموض في رادار الطقس يحير علماء الأرصاد

المصدر: البيان الالكتروني

كشف رادار الطقس الأمريكي حدثاً غامضا حيّر علماء الأرصاد الجوية، حين رصدت بقعة ضخمة في سماء جنوب كاليفورنيا، لكن بعد التحليل الدقيق تبين وجود سرب من ملايين الخنافس تتحرك ككتلة واحدة كبيرة في السماء.

وذكر خبراء في هيئة الأرصاد الوطنية، آدم روزر، أن السرب كان يتحرك في مساحة 130 كيلومتراً في 130 كيلومتراً وأنه تركز في بلدة هيسبيريا على بعد أكثر من 110 كيلومترات شرق لوس أنجلوس، بحسب العربية.

وبعد أن أكد مراقب أرصاد في بلدة رايتوود أنها سرب ضخم من الخنافس المرقطة الصغيرة، التي تعرف باسم "الدعسوقة"، نشر مكتب هيئة الأرصاد الوطنية في سان دييغو، مقطع فيديو على تويتر لصورة الرادار التي تظهر كتلة متموجة.

يذكر أن كاليفورنيا هي موطن لنحو 200 نوع مختلف من الخنافس، لذا فإن العلماء ليسوا متأكدين من نوعها. ويعرف عن الخنفساء أنها تهجر منطقتها من وقت لآخر، ولكنها لا تفعل ذلك في هذا الوقت من السنة وبأعداد كبيرة من هذا القبيل.