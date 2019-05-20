والدان ينسيان رضيعهما في سيارة أجرة

المصدر: د ب ا

عقب خروجهما من المستشفى، نسى والدان في مدينة هامبورج الألمانية طفلهما حديث الولادة في سيارة أجرة بعدما أوصلتهما إلى المنزل.

وذكرت الشرطة اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الوالدين لم يلحظا أنهما نسيا رضيعهما إلا بعدما انطلقت سيارة الأجرة في طريقها.

وأضافت الشرطة أن الأب أخذ يجري وراء السيارة بحي برامفيلد، إلا أنه لم يتمكن من اللحاق بها، كما باءت محاولة البحث عن السائق عبر مركز لسيارات الأجرة بالفشل.

وبحسب بيانات الشرطة، واصل سائق السيارة القيادة، ثم توقف لتناول الغداء.

وطوال هذه المسافة لم يلحظ السائق الرضيع الذي كان غارقا في النوم على ما يبدو.

ووفقا للبيانات، ركن السائق سيارته في مرآب سفلي خلال فترة الغداء، وبعد ذلك قاد السيارة إلى مطار هامبورج، الذي يبعد عدة كيلومترات عن حي برامفيلد، ثم أقل راكبا جديدا، والذي كان له الفضل في اكتشاف وجود الرضيع في السيارة.

وفي هذه اللحظة قام سائق السيارة بإبلاغ الشرطة، وعقب فترة قصيرة تمكن "الأبوان المحطمان" من جلب رضيعهما من مركز الشرطة في برامفيلد، والعودة به إلى المنزل لشقيقه الذي يبلغ من العمر عاما واحدا.