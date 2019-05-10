شاهد.. دراجة نارية تطير وبدون فرامل

المصدر: البيان الالكتروني

صمم شاب صيني دراجة نارية بعجلة واحدة مستوحاة من فيلمه المفضل "بلاك مين".

الدراجة النارية، التي تطير حسب ما يوضح الفيديو الذي نشرته، سكاي نيوز"، عبارة عن عجلة واحدة عملاقة، تصل سرعتها من 40 إلى 50 كلم في الساعة، رغم بساطة تصميمها وتركيبتها.

عيب الدراجة الوحيد هو خلوها من الفرامل، حيث يتطلب كبحها وإيقافها استخدام القدمين وهو ما يكلف الكثير من الأحذية.

شاهد واحكم إن كان التصميم عملياً، وهل يمكن تحسينه.