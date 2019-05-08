الأمير هاري وزوجته يكشفان عن اسم مولودهما الجديد

المصدر: رويترز

قال الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان على حسابهما على انستغرام إنهما أطلقا على مولودهما الجديد اسم آرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور.

وقال الزوجان "قدمنا لجلالة الملكة حفيدها الثامن... اليوم في قلعة وندسور... كان دوق ادنبره وأم الدوقة حاضرين في هذه المناسبة الخاصة".

جاء ذلك بعد ساعات من ظهور الأمير هاري بصحبة ميغان أمام مجموعة من الصحفيين اليوم الأربعاء ليقدما مولودهما الجديد للعالم ووصفا وصول الرضيع بأنه "سحر".

وظهر الأمير هاري وهو يحمل مولوده ملفوفا بوشاح أبيض وعلى رأسه قبعة أمام مجموعة صغيرة من الإعلاميين في قاعة سان جورج بقلعة وندسور حيث أقام الاثنان حفل استقبال بمناسبة زفافهما قبل أقل من عام.

وقالت ميغان وهي مبتسمة وترتدي ثوبا أبيض بدون أكمام ردا على سؤال عن شعورها بعد أن أصبحت أما "إنه سحر.. رائع للغاية وأصبح لدي أفضل رجلين في العالم لذلك أنا سعيدة فعلا".

وقالت إن المولود، الذي يأتي ترتيبه السابع في ولاية عرش بريطانيا هادئ ولطيف للغاية وينام جيدا.

ووضعت ميغان مولودها في الساعات الأولى من يوم الاثنين ويزن 3.26 كيلوغرامات ولم يكشف عن الكثير من تفاصيل عملية الولادة.

وقال هاري "إنه أمر رائع.. الأبوة مذهلة. مر يومان ونصف أو ثلاثة لكننا متشوقان لقضاء بعض الوقت الثمين معه وهو يكبر رويدا رويدا".

وتقيم دوريا راغلاند أم ميغان مع الزوجين في منزلهما (فروجمور كوتدج) الواقع ضمن أراضي قلعة وندسور.

وتحظى العائلة الملكية في بريطانيا بمتابعة واسعة مع اهتمام خاص بالأمير هاري والممثلة الأمريكية السابقة ميغان اللذين يعرفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس.