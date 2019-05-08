بالصور: العثور على أقدم النقوش في التاريخ بصحراء أسوان

المصدر: د ب أ

عثرت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة وادي أبو صبيرة بالصحراء الشرقية لأسوان، علي نقوش هي الأقدم في المنطقة.

وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية في بيان صحفي اليوم الأربعاء "إن النقوش ترجع للعصر النيوليتي -نهاية العصر الحجري الحديث- وعصر ما قبل الأسرات وبداية التاريخ المبكر.

وأشار وزيري إلى أن البعثة استطاعت أيضاً اكتشاف المئات من النقوش الصخرية ترجع للعصر الحجري الحديث داخل وادي دائري شبه مغلق متفرع من وادي أبو صبيرة.

ولفت إلى أن تلك النقوش تصور العديد من الحيوانات التي كانت موجودة في تلك المنطقة خلال هذا العصر مثل الزراف والأفيال والتماسيح، وتضم أيضا أقدم نقوش تمثل مدينة صغيرة تظهر فيها علامات الاستقرار كرعي الحيوانات وزارعة الأشجار.

ومن جانبه، قال عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان، إن بعض النقوش يرجح أنها تتضمن علامات الملكية المصرية مثل علامة "السرخ" أو واجهة قصر وعليها الصقر حورس رمز الملكية المصرية، وأيضا بعض المقاصير المقدسة مربوطة ومزينة بزخارف نباتية.

واشار إلى أن بعض علماء الآثار تعرفوا على بعض الرموز وهي تخص أسماء الملوك الذين حكموا مصر قبل الأسرة الأولي مثل الملك العقرب أو نعرمر.

ولفت سعيد إلى أن كثافة تلك النقوش في مكان واحد تدل علي استقرار الملكية في بداية نشأة وتكّون الدولة المصرية

وسيطرتها على تلك البقعة الصحراوية المترامية الأطراف منذ العصور المطيرة وحتي بداية الأسرات الفرعونية، مما يدل على امتداد نفوذ الملكية واستقرارها من الألف الرابع قبل الميلاد في جنوب مصر.