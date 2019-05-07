رحيل الممثلة المصرية محسنة توفيق عن 79 عاماً

المصدر: رويترز

قالت نقابة المهن التمثيلية في مصر إن الممثلة محسنة توفيق توفيت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين عن 79 عاما.

وأضافت النقابة عبر صفحتها بموقع فيسبوك أن جنازة الفنانة الراحلة ستشيع بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة.

كما نعتها وزارة الثقافة في بيان قالت فيه إن "الإبداع الدرامي فقد أحد علاماته التي تميزت بالأداء الفني الصادق".

ولدت محسنة توفيق في ديسمبر 1939 وبدأت مشوارها الفني مبكرا مع المسرح المدرسي قبل أن تتخرج في كلية الزراعة.

قدمت العديد من المسرحيات منها "مأساة جميلة" و"منين أجيب ناس" و"حاملات القرابين" و"الدخان" و"إيرما" و"عفاريت مصر الجديدة".

وفي مجال الدراما التلفزيونية قدمت مسلسلات "الكعبة المشرفة" و "الشوارع الخلفية" و"الوسية" و"أم كلثوم" وغيرها لكن يبقى دورها في "ليالي الحلمية" الأكثر تأثيرا لدى المشاهدين المصريين والعرب.

أعمالها في السينما رغم قلتها كانت مميزة وتركت بصمة راسخة خاصة وأن معظمها جاء مع مخرج كبير مثل يوسف شاهين الذي قدمها في "العصفور" و "وداعا بونابرت" و "إسكندرية ليه".

نالت جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2012 وكان آخر تكريم لها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في فبراير .

والفنانة الراحلة شقيقة الإذاعية فضيلة توفيق الشهيرة باسم "أبلة فضيلة".