وفاة صاحب أغرب قضية في المحاكم السعودية

المصدر: البيان الالكتروني

تُوفي السعودي حيزان الحربي؛ اليوم الجمعة، بعد تعرُّضه لحادث دهس قبل نحو شهر؛ رقد على اثره في العناية المركزة حتى فاضت روحه لخالقها.

ويعد حيزان الحربي "رحمه الله" صاحب أغرب قضية عرفتها المحاكم السعودية، حيث تعود قصته بعد اختلافه مع شقيقه الأصغر حول رعاية والدتهما المُسِنة؛ وكان يريد أن يبرّها ويكسب أجرها حتى تطوّر الخلاف ووصل إلى ساحة القضاء، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وبعد جلساتٍ طويلة حكم القاضي، بأن تكون رعايتها لأخيه الأصغر؛ وذلك لتقدُّم سن "حيزان"؛ فبكى بشدة وتأثر لأن والدته ستغادر منزله، وانتشرت قصته في الأوساط السعودية كافة.