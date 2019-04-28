28 ألف متبرع حول العالم لطفل ألقاه شخص من الطابق الثالث

المصدر: رويترز

قالت أسرة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ألقى به شخص من شرفة في الطابق الثالث بمركز تجاري في ولاية مينيسوتا الأمريكية إنه لم يعد في حالة حرجة وعبرت عن أملها في أن يغادر المستشفى في يونيو.

وتبرع أكثر من 28 ألف شخص في أنحاء العالم بما يزيد عن مليون دولار لحملة على الإنترنت لعلاج الطفل لاندين هوفمان الذي دخل المستشفى بعد الهجوم الذي وقع يوم 12 أبريل في مركز بلومينجتون التجاري وهو مقصد سياحي شهير في الولاية.

وقال محامي عائلة هوفمان في بيان "يسعدنا أن نخبركم بأن ابننا استعاد وعيه ولم يعد في حالة حرجة.

"نحول تركيزنا الآن إلى عمليات جراحية أخرى، والشفاء وإعادة التأهيل وفي النهاية العودة للمنزل.. ونأمل أن يحدث ذلك بحلول يونيو".

ووُجهت اتهامات إلى إيمانويل أراندا (24 عاما) من منيابوليس بمحاولة القتل العمد من الدرجة الأولى.

واتهمت السلطات أراندا، وله تاريخ مع المشاكل النفسية والاعتقال في تهم صغيرة، بإلقاء الطفل من ارتفاع 12 مترا.

ويقول المدعون إنه اعترف بفعلته وأخبر المحققين أنه يزور المركز التجاري منذ سنوات لمغازلة النساء لكن رفضهن له "جعله يخرج عن صوابه ويصبح عدوانيا".

وقال إنه في البداية كان يعتزم قتل شخص بالغ لكن وقع اختياره على الطفل.