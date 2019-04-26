تحضير كعكة يكلف 40 ألف يورو!

المصدر: دويتشه فيله

أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن امرأة إيطالية أحرقت عن طريق الخطأ 40 ألف يورو في الفرن أثناء تحضيرها لكعكة، لان خطيب السيدة الإيطالية أخفى 40 ألف يورو في الفرن عن محققي مصلحة الضرائب لكي لا يعثروا عليها.

خطيب السيدة الإيطالية، البالغ من العمر 40 عاماً، متهم بإخفاء 40 مليون يورو خارج إيطاليا للتهرب من أداء الضرائب.

وكان المحكمة الإيطالية برأت الرجل في أول حالة تهرب ضريبي عام 2017. ثم إلقاء القبض عليه مرة أخرى لتوفر المحققين على مكالفة هاتفية أجرتها خطيبة المتهم مع أختها تخبرها فيها عن حرقها لمبلغ 40 ألف يورو، كان خطيبها قد أخفاها في الفرن، ولم يخبر خطيبته بوجود هذا المبلغ في الفرن.