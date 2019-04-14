اختيار مدينة تعرضت لهجوم كيميائي كـ "أفضل مكان للعيش في بريطانيا"

المصدر: د ب أ

اختيرت مدينة سالزبوري، والتي اشتهرت مؤخرا بأنها موقع هجوم نوفيتشوك الكيميائي الذي حدث العام الماضي واستهدف الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته، اليوم الأحد كأفضل مكان للعيش في بريطانيا.

ومنحت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية المدينة، التي تقع في جنوب إنجلترا، ذلك اللقب كجزء من إظهار "الروح التعاونية الحقيقية" ردًا على هجوم غاز الأعصاب على سكريبال وابنته يوليا في مارس 2018.

وقالت محررة الشؤون الداخلية بالصحيفة، هيلين ديفيز، "لقد أظهرت سالزبوري روحًا تعاونية حقيقية في التعامل مع هجوم كيماوي جعل مدينة الكاتدرائية مركزًا للعناوين الرئيسية على مستوى العالم".

وقالت: "لا تزال أعمال التطهير مستمرة في أجزاء من المدينة، ولكن أن تتعافى وتكون أقوى فهذا يعد علامة مؤكدة على وجود مجتمع خاص جدا للغاية".

كما سلطت ديفيز الضوء على قرب المدينة من الساحل والريف ولندن، فضلاً عن مجتمعاتها المتميزة تعليميا وثقافيا باعتبارها من أسباب تصدر القائمة.

يشار إلى أن سكريبال وابنته نجيا من الهجوم، ولكن في يونيو الماضي، توفيت امرأة محلية تدعى دون ستورجيس بعد أن أعطاها شريكها تشارلي رولي زجاجة عطر مهملة يبدو أنها كانت تحمل غاز الأعصاب.

ولا يزال رولي يعاني من مشاكل صحية متعلقة بالتسمم.

واتهمت بريطانيا ضابطين من وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية بالمسؤولية عن حالات التسمم، فيما تنفي موسكو مسؤوليتها عن الهجوم.